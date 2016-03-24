Завтра на Тернопільщину з робочим візитом прибуде віце-прем’єр Геннадій Зубко

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, він візьме участь у відкритті Тернопільського перинатального центру «Мати і дитина», а згодом – у заходах з нагоди відзначення другої річниці з часу створення Національної гвардії України.

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Також міністр братиме участь у засіданні Ради регіонального розвитку Тернопільської області за участю голів районних державних адміністрацій, голів районних рад, міських голів міст обласного та районного значення, сільських, селищних, міських голів об’єднаних територіальних громад.

В рамках візиту заплановано підписання Меморандуму з передачі функцій архітектурно-будівельного контролю та дозвільних процедур Державної архітектурно-будівельної інспекції України Тернопільській міській раді та ознайомлення міністра з інфраструктурою та стратегією розвитку об’єднаної територіальної громади села Великі Гаї Тернопільського району.