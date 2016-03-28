На Тернопільщині рятувальники погасили пожежу сухої трави площею 12 га.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, загорання виникло учора поблизу села Садки Шумського району.

Спочатку вогонь виник в кількох осередках, після чого розгорілася масштабна пожежа.

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Загалом вогнем було знищено сухостій на площі 12 га.

Загорання ліквідовано черговим караулом 16-ї державної пожежно-рятувальної частини, оперативною групою Шумського районного сектору Управління та місцевим населенням.

Під час гасіння рятувальники не допустили розповсюдження вогню на торфополе площею 14 га, яке знаходиться поруч.