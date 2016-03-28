На Тернопільщині рятувальники погасили пожежу сухої трави площею 12 га
13:44, 28 березня 2016Тернопіль
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На Тернопільщині рятувальники погасили пожежу сухої трави площею 12 га.
Спочатку вогонь виник в кількох осередках / УНИАН
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, загорання виникло учора поблизу села Садки Шумського району.
Спочатку вогонь виник в кількох осередках, після чого розгорілася масштабна пожежа.
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Загалом вогнем було знищено сухостій на площі 12 га.
Загорання ліквідовано черговим караулом 16-ї державної пожежно-рятувальної частини, оперативною групою Шумського районного сектору Управління та місцевим населенням.
Під час гасіння рятувальники не допустили розповсюдження вогню на торфополе площею 14 га, яке знаходиться поруч.
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