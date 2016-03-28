У Тернополі активісти провели пікет обласної прокуратури, вимагаючи відставки Шокіна

Як передає кореспондент УНІАН, в руках вони тримали прапори з атрибутами громадських організацій, під вивіскою прокуратури пікетувальники повісили плакат і зображенням обласного прокурора Олександра Мартинюка і написом «Друг діамантових прокурорів».

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Учасники акції висловили обурення тим, що Мартинюк підписався під колективним листом обласних прокурорів зі звинуваченнями на адресу прокурора Одеської області, заступника Генпрокурора Давіда Сакварелідзе і на підтримку Шокіна.

Активісти під час акції протесту підняли в кабінет до прокурора області і вручили йому валізу із битим склом, яке мало символізувати діамантами.

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При цьому вони підкреслили, що прокуратура не оправдовує надії громади на боротьбу з корупцією.