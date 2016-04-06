На Тернопільщині завершено реконструкцію покрівлі обласного геріатричного пансіонату

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, роботи тривали з вересня минулого року.

Провели їх за кошти з Державного фонду регіонального розвитку (1,6 млн грн) та кошти гбласного бюджету (160 тис. грн).

Як розповів директор закладу Степан Глушок, пансіонат був збудований без шатрового даху і без технічного поверху. Тому неодноразово під час дощів волога потрапляла на ліжка підопічних.

«Наразі усі роботи, які тривали з вересня минулого року, завершено. Облаштування шатрового даху дозволить зменшити фактичні питомі тепловитрати на опалення будівлі», – зауважив Глушок.

Наразі ще заплановано облаштувати мансардний поверх, у який планують перевести адміністративний корпус.

Як зазначив голова ОДА Степан Барна, невдовзі буде завершено реконструкцію й інших об`єктів сфери соціального захисту.

«Триває реконструкція у Шумському територіальному центрі соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян у с. Великі Дедеркали Шумського району. Для нас важливо створити належні умови для людей похилого віку. Як бачимо, у Петриківському пансіонаті ще кілька місяців тому у кімнаті при нормі 2 жило 3-4 людей, але зараз цю ситуацію виправили», – підкреслив Барна.

Довідка УНІАН. Петриківський геріатричний пансіонат працює з 1975 року.

Розрахований на 185 ліжко-місць. На даний час в ньому проживає 175 підопічних, з них 13 осіб переселені із зони АТО.

Підопічні пансіонату забезпечені чотирьохразовим харчуванням, одягом, взуттям.

Пансіонат має автономне опалення, забезпечується питною водою з артезіанської свердловини, має також власні пекарню, пральню, харчоблок.

Підсобне господарство має в своєму користуванні 4 га сільгоспугідь. У 2001 році було висаджено сад фруктових дерев, до підсобного господарства належить свинарник, тому часткове забезпечення м’ясом проводиться з підсобного господарства. Мешканці пансіонату за бажанням можуть працювати в саду, на полі, у свинарнику.

Крім цього, працює бібліотека та відділення краєзнавчого музею з Тернопільського педагогічного університету, а студенти та члени різних благодійних організацій допомагають проводити святкування та різноманітні церемонії. Щотижня мешканці пансіонату мають змогу зустрічатися із священиком.