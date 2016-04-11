На Тернопільщині горіла церква XIX століття

На Тернопільщині горіла церква 19 ст.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа виникла наприкінці минулого тижня у селі Соколів в приміщенні церкви Успіння Божої Матері.

До місця події направили місцеву пожежну команду села Соколів та підрозділ державної пожежно-рятувальної частини Бучача.

Рятувальники за лічені хвилини прибули до місця виклику та приступили до гасіння пожежі. На момент прибуття вогонь охопив частину дерев’яної підлоги, полицю із церковною літературою, дві лавки та 30 м кв пластикової вагонки, якою була оббита стеля та стіни.

Причини виникнення пожежі та збитки завдані вогнем встановить слідство.

За даними рятувальників, церква Успіння Божої Матері збудована у 1843році.