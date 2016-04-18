На Тернопільщині цьогоріч планують оздоровити половину школярів

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це під час відеонаради з головами РДА сьогодні повідомив начальник відділу сім’ї та молоді облдержадміністрації Ігор Чорний.

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За його даними, на проведення оздоровчої кампанії 2016 року в обласному бюджеті передбачено 5,6 млн грн., зокрема відділу сім’ї та молоді – 5 млн грн, департаменту освіти і науки – 593 тис. грн. Місцевими бюджетами на проведення оздоровчої кампанії передбачено 2,12 млн гривень та 156 тис. грн на підготовку дитячих таборів. Крім того, планується залучити понад 9 млн грн позабюджетних коштів на організацію оздоровлення та відпочинку дітей області.

Чорний зауважив, що у бюджетах Монастириського, Підволочиського районів та міста Кременець взагалі не передбачили коштів на оздоровлення дітей.

«Тому там є потреба у виділенні додаткових коштів на оздоровлення дітей пільгових категорій», – наголосив нчальник відділу.

У 2015 році оздоровленням було охоплено майже 60 тис. дітей – на рівні планів цього року.

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Довідка УНІАН. На Тернопільщині проживає 119 тис. 390 дітей шкільного віку, з них 69 тис. 443 дітей належать до пільгових категорій. Зокрема 786 дітей із категорії діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, 23 тис. 383 дітей з багатодітних і малозабезпечених сімей, 2 тис. 767 дітей-інвалідів, 3 тис. 913 дітей, що постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи, 25 бездоглядних дітей, 289 дітей-переселенців, а також 1 тис. 908 дітей, батьки яких є учасниками АТО.