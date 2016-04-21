Тернопільська міськрада закликала Порошенка домагатися від міжнародної спільноти посилення санкцій щодо РФ

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у зверненні до Порошенка, прийнятому сьогодні на сесії міської ради.

За нього проголосували 39 із 40 зареєстрованих депутатів, один не голосував.

У зверненні депутати зазначають, що з моменту анексії Криму та початку російської військової агресії на Донбасі вже майже 30 українців були викрадені і незаконно утримуються Росією за сфабрикованими справами.

«Режисер Олег Сенцов, активісти Олександр Кольченко, Хейсер Джемілєв, Микола Карпюк, Ахтем Чийгоз, Юрій Ільченко та інші патріоти України знаходяться в СІЗО, в’язницях та колоніях РФ. Але ставши заручниками Кремля, вони не зламались і продовжують боротьбу. Символом цієї боротьби стала українська льотчиця Надія Савченко», – йдеться у зверненні.

Депутати висловили переконання, що 22 роки в’язниці, до яких засудили у Росії Савченко, є виявом глибокої неповаги Російської Федерації до прав людини та принципів справедливості.

Відтак депутати наголошують на необхідності негайного звільнення українців, які були нелегально затримані і викрадені з території України державою-агресором, а також домагатися від міжнародного співтовариства посилити санкції щодо Російської Федерації.