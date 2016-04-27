На Тернопільщині громадський порядок під час Великодніх свят забезпечуватимуть 1,2 тисячі правоохоронців
Особливу увагу поліцейські звернуть на ті населені пункти, де останнім часом мали місце релігійні конфлікти.
На Тернопільщині громадський порядок під час Великодніх свят забезпечуватимуть 1,2 тисячі правоохоронців.
Як повідомив УНІАН заступник начальника Головного управління Національної поліції в області Руслан Балик, вони патрулюватимуть та охоронятимуть 1 тис. 182 культові споруди, які є в області.
Особливу увагу поліцейські звернуть на ті населені пункти, де останнім часом мали місце релігійні конфлікти.
«Під особливим контролем у нас перебуватиме 26 населених пунктів, де проводяться почергові богослужіння. У чотирьох з них впродовж 2015 року спостерігалося загострення ситуації у зв’язку зі зміною релігійної приналежності з УПЦ на УПЦ КП. Це села Бушуки, Колосова, Катеринівка Кременецького району та село Кути на Шумщині», – зазначив Балик.
Він також додав, що поліцейські стежитимуть і за дотриманням порядку на вулицях Тернополя та недопущенням крадіжок приватного майна з квартир.
Щодня у місті патрулюватимуть 66 працівників поліції, а у вечірній та нічний час додатково чергуватимуть ще й військовослужбовці Національної гвардії України.