На Тернопільщині громадський порядок під час Великодніх свят забезпечуватимуть 1,2 тисячі правоохоронців.

Як повідомив УНІАН заступник начальника Головного управління Національної поліції в області Руслан Балик, вони патрулюватимуть та охоронятимуть 1 тис. 182 культові споруди, які є в області.

Особливу увагу поліцейські звернуть на ті населені пункти, де останнім часом мали місце релігійні конфлікти.

«Під особливим контролем у нас перебуватиме 26 населених пунктів, де проводяться почергові богослужіння. У чотирьох з них впродовж 2015 року спостерігалося загострення ситуації у зв’язку зі зміною релігійної приналежності з УПЦ на УПЦ КП. Це села Бушуки, Колосова, Катеринівка Кременецького району та село Кути на Шумщині», – зазначив Балик.

Він також додав, що поліцейські стежитимуть і за дотриманням порядку на вулицях Тернополя та недопущенням крадіжок приватного майна з квартир.

Щодня у місті патрулюватимуть 66 працівників поліції, а у вечірній та нічний час додатково чергуватимуть ще й військовослужбовці Національної гвардії України.