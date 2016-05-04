Фірму "Тернопільоблтара" на аукціоні продали за 2,35 мільйона

Як повідомляє прес-служба відділення Фонду державного майна в Тернопільській області, початкова ціна продажу становила 2,14 мільйона гривень. Місцевий підприємець придбав об’єкт за 2,35 мільйона.

Подальше використання об’єкта переможець аукціону визначатиме на власний розсуд.

Продали підприємство з другого разу, перший аукціон не відбувся через брак бажаючих придбати об’єкт.

Як повідомляв УНІАН, до складу єдиного майнового комплексу входили будівля контори (87,2 кв.м), цех ширпотребу (496,3 кв.м), піднавіс для тари (167,9 кв.м), арочний цех (443,8 кв.м), склад піднавісу (409,8 кв.м), склад піднавісу (325,3 кв.м) за адресою: вул. Лозовецька, 26, м. Тернопіль та будівля (27,2 кв.м) в смт Дружба Теребовлянського району.