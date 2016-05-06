У Тернополі нетверезі родичі вигнали з дому серед ночі 8-річного хлопчика

У Тернополі нетверезі родичі вигнали серед ночі з дому 8-річного хлопчика.

Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, дитину патрульні виявили учора близько 23 год на вул. К. Савури.

Хлопчик розповів, що його вигнала з дому бабця, після чого він вирушив блукати вулицями.

Полісмени дізналися у малолітнього домашню адресу і відвезли його додому, щоб повернути батькам. Однак на порозі їх зустріла бабця з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Поліцейські також виявили, що дідо дитини саме пиячить зі своїми друзями.

Сусіди повідомили, що мати хлопця постійно відсутня і дитиною не займається.

Аби не залишати дитину з нетверезими патрульні доставили хлопчика до Центру соціально-психологічної реабілітації дітей, де й вирішать його подальшу долю.