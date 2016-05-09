На Тернопільщині шахрай виманив у пенсіонерки 94 тисячі гривень, представившись консулом у Польщі

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, потерпіла 78-річна жителька Збаража.

Жінка розповіла правоохоронцям, що до неї зателефонував незнайомий чоловік, котрий представився консулом України в Польщі Олександром Литвіненком. Він повідомив, що син пенсіонерки, котрий перебуває на заробітках в сусідній державі, був учасником бійки, в результаті якої загинула людина. Відтак, аби врятувати чоловіка від в’язниці, попросив переказати на два банківські рахунки 25 тис. грн, що жінка й зробила.

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Згодом зловмисник ще двічі телефонував пенсіонерці, вимагаючи додаткові кошти. Загалом потерпіла перерахувала шахраям 94 тисячі гривень. Те, що стала жертвою аферистів, жінка зрозуміла лише коли зв’язалася із сином.

За фактом шахрайства розпочато кримінальне провадження. Правоохоронці проводять оперативні заходи щодо встановлення осіб, причетних до злочину.