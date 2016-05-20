На базі тернопільського аеропорту інвесторам пропонують створити логістичний центр

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний інвестиційний проект було представлено в рамках Міжнародного інвестиційного форуму "Тернопільщина Invest-2016", який проходить у Тернополі.

Проект передбачає відновлення злітно-посадкової смуги та освітлення, закупівлю автотранспорту та реконструкцію двох пасажирських терміналів. За розрахунками тернопільських науковців, для його реалізації необхідно щонайменше 158 млн. євро.

Довідка УНІАН. Аеропорт "Тернопіль" належить до класу "Г". Його пропускна спроможність – 50 пас/год.

У 2001 році підприємство було переведене з державної власності у комунальну, у розпорядження Тернопільської обласної ради. З того часу регулярні авіаперевезення через аеропорт припинилися. Нині здійснюються лише чартерні перевезення. Відсутність регулярних авіарейсів не дозволяє стабілізувати роботу підприємства.