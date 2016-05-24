У Тернополі шахрай видурив у 90-річного пенсіонера 10 тисяч гривень

19:51, 24 травня 2016
Тернопіль
204 0

Описати правоохоронцям шахрая пенсіонер не зміг.

Униан

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент стався учора.

До пенсіонера зателефонував невідомий і повідомив, що його внук скоїв ДТП, а за непритягнення його до відповідальності потрібно заплатити 10 тис. грн.

Дідусь погодився на умови невідомого. Невдовзі до 90-річного тернополянина додому прийшов чоловік, який і забрав обумовлену суму.

Читайте такожПродавець меду вкрав у мешканця Тернопільщини понад 11 тисяч гривень

Коли ж до пенсіонера завітав онук, стало зрозуміло, що старенький став жертвою шахрая.

Онук звернувся із заявою до поліції.

Втім описати правоохоронцям шахрая пенсіонер не зміг, оскільки не запам’ятав рис обличчя невідомого.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter