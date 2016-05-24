У Тернополі шахрай видурив у 90-річного пенсіонера 10 тисяч гривень

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент стався учора.

До пенсіонера зателефонував невідомий і повідомив, що його внук скоїв ДТП, а за непритягнення його до відповідальності потрібно заплатити 10 тис. грн.

Дідусь погодився на умови невідомого. Невдовзі до 90-річного тернополянина додому прийшов чоловік, який і забрав обумовлену суму.

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Коли ж до пенсіонера завітав онук, стало зрозуміло, що старенький став жертвою шахрая.

Онук звернувся із заявою до поліції.

Втім описати правоохоронцям шахрая пенсіонер не зміг, оскільки не запам’ятав рис обличчя невідомого.