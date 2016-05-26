У Тернополі маршрутка без водія потрапила у ДТП

Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, інцидент трапився учора учора 25 травня біля 19 год.

Встановлено, що автобус здійснив наїзд на металічну огорожу. Водій невдовзі покинув місце ДТП.

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Про даний інцидент написали місцеві Інтернет-ЗМІ, вказавши, що автобус, після того як водій вийшов із нього, покотився із зупинки на вул. Кривоноса. На щастя, в цей момент в середині не було пасажирів, також автобус без водія не зачепив інший транспорт. Пошкоджень зазнала лише огорожа.

Реагуючи на публікації, поліцейські встановили місце ДТП та внесли подію до журналу єдиного обліку за ст. 124 КУПАП (порушення правил дорожнього руху) та ст. 122\4 (залишення місця ДТП).

За даними поліції, водієві загрожує 340 грн штрафу або позбавлення водійських прав на термін від 6 до 12 місяців.

Окрім цього, своє рішення щодо водія прийме міське управління транспорту. Наразі там очікують висновків від поліції.