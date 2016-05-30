У Тернополі пенсіонер віддав шахраям $3,5 тисячі

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, учора ввечері невідомий зателефонував до 73-річного тернополянина, представився поліцейським і повідомив, що його онук причетний до злочину в Теребовлянському районі.

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Зловмисник запевнив, що щоб не притягувати онука до відповідальності, треба заплатити 3,5 тис. доларів.

Переляканий пенсіонер виніс вказану суму таксисту, як вказав це зробити невідомий по телефону.

Коли ж виявилося, що онук не здійснював жодного правопорушення, обманутий тернополянин звернувся до поліції.

За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 ККУ (шахрайство).