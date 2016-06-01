У Тернополі активісти пікетували управління Нацполіції, вимагаючи знайти вбивць громадського діяча Ващенка

Як передає кореспондент УНІАН, в руках вони тримали червоно-чорні прапори із символікою «Правого сектору» та держаний прапор.

Під час своїх виступів учасники пікету висловили переконання, що поліція затягує слідство, відтак озвучили вимогу до правоохоронців оперативно висунути звинувачення підозрюваним у замовленні вбивства.

Начальник обласного управління НП Олександр Богомол, який вийшов до пікетувальників, запевнив їх, що поліцейські докладають усіх зусиль для того, щоб впіймати злочинців, а також знайти замовників вбивства.

«У нас є чимало інформації про вбивць, їхні відбитки пальців, волосся. Як тільки їх буде знайдено, є достатня база, щоб пред’явити їм звинувачення», – сказав Богомол.

Він додав, що однодумці Ващенка за добу до вбивства попереджали його про те, що за його будинком стежать невідомі.

«При цьому чомусь ніхто не звернувся в поліцію. Це могло б попередити трагічні події», – зауважив Богомол.

Як повідомляв УНІАН, 26 травня близько 23 год двоє невідомих осіб битами побили члена ГО «Народна рада», 48 жителя міста Кременець Віталія Ващенка.

Через три години від отриманих травм голови чоловік помер в реанімаційному відділенні Кременецької районної лікарні.

31 травня Тернопільська облрада створила тимчасову депутатську комісію з контролю за розслідуванням вбивства активіста.

За даними правоохоронців, основною версією вбивства є громадська та політична діяльність Ващенка, який викривав корупцію в органах влади, правоохоронних органах, у судовій системі.