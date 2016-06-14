На Тернопільщині госпіталізували жителя Хмельницького через укус змії

На Тернопільщині госпіталізували жителя Хмельницького через укус змії.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, інцидент стався учора ввечері. Читайте такожУ Дніпропетровську мешканці виявили величезну змію (фото) Встановлено, що змія вкусила 21-річного юнака у лісі поблизу с. Зелений Гай Заліщицького району за вказівний палець правої руки. Потерпілого госпіталізували в Заліщицьку центральну районну лікарню.

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