У Тернополі через ремонт на місяць обмежили рух вздовж дамби, якою курсує більшість громадського транспорту

Як повідомили УНІАН в прес-службі міської ради, рух транспорту на вул. Руській вздовж дамби буде обмежено до 29 липня.

На час ремонту рух буде перекрито по смугах.

Проект реконструкції передбачає заміну бруківки на асфальто-бетонне покриття, реконструкцію 14 колодязів інженерних мереж, реконструкцію водопроводу та мереж зовнішнього освітлення.

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Вартість капітального ремонту дамби сягає майже 30 млн грн. Заплановано, що ремонтуватимуть її в кілька етапів.

Цьогоріч із Державного фонду регіонального розвитку на проведення ремонтних робіт виділено 5 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці червня на Тернопільщині завершили проведення поточного ремонту доріг.