На Тернопільщині знайшли тіло чоловіка, який 29 червня втопився у Дністрі
10:58, 02 липня 2016Тернопіль
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В Тернопільській області знайшли тіло чоловіка, який 29 червня втопився у Дністрі.
29 числа під час сплаву двох сімей на плоті втопився один з чоловіків / vsviti.com.ua
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, учора в поліцію від жителів села ДобровляниЗалищицького району надійшло повідомлення, що біля села в річці виявлено тіло невідомого чоловіка.
З’ясувалося, що утопленик – 35-річний житель села Скоморохи Бучацького району, якого розшукували після його зникнення на річці.
Як повідомляв УНІАН, 29 числа під час сплаву двох сімей на плоті втопився один з чоловіків, який плив у воді, тримаючись за канат від пантона. Його тіло тоді не виявили.
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