На Тернопільщині знайшли тіло чоловіка, який 29 червня втопився у Дністрі

10:58, 02 липня 2016
Тернопіль
347 0

В Тернопільській області знайшли тіло чоловіка, який 29 червня втопився у Дністрі.

днестр / vsviti.com.ua

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, учора в поліцію від жителів села ДобровляниЗалищицького району надійшло повідомлення, що біля села в річці виявлено тіло невідомого чоловіка.

З’ясувалося, що утопленик – 35-річний житель села Скоморохи Бучацького району, якого розшукували після його зникнення на річці.

Як повідомляв УНІАН, 29 числа під час сплаву двох сімей на плоті втопився один з чоловіків, який плив у воді, тримаючись за канат від пантона. Його тіло тоді не виявили.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter