На Тернопільщині знайшли тіло чоловіка, який 29 червня втопився у Дністрі

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, учора в поліцію від жителів села ДобровляниЗалищицького району надійшло повідомлення, що біля села в річці виявлено тіло невідомого чоловіка.

З’ясувалося, що утопленик – 35-річний житель села Скоморохи Бучацького району, якого розшукували після його зникнення на річці.

Як повідомляв УНІАН, 29 числа під час сплаву двох сімей на плоті втопився один з чоловіків, який плив у воді, тримаючись за канат від пантона. Його тіло тоді не виявили.