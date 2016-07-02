На Тернопільщині до 12 років ув'язнення засудили чоловіка, який вбив свого вітчима

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, відповідний вирок виніс цього тижня Чортківський районний суд.

Було доведено, що житель Бучацького району розпивав спиртні напої з вітчимом та знайомим у житловому будинку. На ґрунті неприязних відносин між родичами виник конфлікт, під час якого пасинок спричинив вітчиму численні удари руками та ногами в ділянку голови та тулуба, від яких той помер.

Щоб уникнути відповідальності та приховати сліди злочину, підсудний разом з товаришем витягли тіло вбитого чоловіка з житлового будинку та закопали його на городі.

Після цього обвинувачені викинули сумочку з особистими документами потерпілого на горище та спалили довіреність на користування автомобілем, а саму легківку відігнали від господарства та протягом кількох днів намагались продати її стороннім особам на території Бучацького та Монастириського районів, аж поки не були затримані працівниками міліції.

Вироком Чортківського районного суду жителя Бучацького району засуджено за вбивство вітчима до 12 років позбавлення волі, а його товариша за приховування злочину – до 2 років позбавлення волі зі встановленням іспитового строку 2 роки.