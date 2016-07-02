На Тернопільщині розікрали техніку агрохолдингу "Мрія"

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, учора із заявою до правоохоронців звернувся уповноважений представник холдингу із заявою про те, що техніка, яка належить підприємству та яка зберігалася на території товариства з обмеженою відповідальністю «Мрія лізинг» у Хоросткові Гусятинського району, частково зникла, а деяка розукомплектована.

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Виїздом слідчо-оперативної групи встановлено, що майно, яке було арештовано в межах кримінального провадження, що його зараз розслідують слідчі Головного управління Національної поліції України, і яке не підлягало відчуженню, розкрадене, а частина техніки розукомплектована.

Тривають оперативно-слідчі дії. Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до незаконних дій з арештованим майном.

Відкрито кримінальне провадження за фактом незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт за ч.1 ст. 388 ККУ .