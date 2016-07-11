На Тернопільщині злодій викрав з автомобіля $3 тисячі

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент стався учора в Кременеці.

38-річний житель Почаєва зайшов в райцентрі в магазин, де пробув кілька хвилин.

Автомобіль не замкнув, бо вирішив, що в цьому немає потреби, адже авто залишалося в людному місці.

Коли ж чоловік повернувся, то побачив, що з салону іномарки вкрали 3 тис. доларів, 6 тис. грн та планшет.

За фактом крадіжки розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу.