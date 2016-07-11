На Тернопільщині згорів 1 га посівів пшениці
11:12, 11 липня 2016Тернопіль
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В Тернопільській області згорів 1 га посівів пшениці.
Загорання ліквідовано черговим караулом / Фото УНИАН
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа виникла у вихідні у селі Вовківці Борщівського району.
Вогнем знищено посіви пшениці на площі 1 га та післяжнивні залишки пшениці на площі 1,5 га. Загорання ліквідовано черговим караулом 8-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління.
Завдяки оперативним діям бійців Служби порятунку було врятовано посіви пшениці на площі 19 га.
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