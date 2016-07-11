На Тернопільщині згорів 1 га посівів пшениці

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа виникла у вихідні у селі Вовківці Борщівського району.

Вогнем знищено посіви пшениці на площі 1 га та післяжнивні залишки пшениці на площі 1,5 га. Загорання ліквідовано черговим караулом 8-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління.

Завдяки оперативним діям бійців Служби порятунку було врятовано посіви пшениці на площі 19 га.