На Тернопільщині телефонний шахрай викрав у пенсіонерки 5 тисяч доларів

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент стався учора пізно ввечері.

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До тернополянки зателефонував невідомий, представився працівником поліції й повідомив, що її онук вчинив дорожньо-транспортну пригоду і тепер йому загрожує в’язниця.

При цьому пообіцяв залагодити всі проблеми за 5 тис. доларів.

Старенька погодилася, невдовзі до неї на вказану нею адресу під’їхав посильний він чоловіка, який телефонував, і забрав кошти.

Про шахрайство заявою сьогодні повідомив правоохоронців онук жінки, з яким лише вранці зідзвонилася пенсіонерка. За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження.