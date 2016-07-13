З Тернополя в зону АТО у складі загону правоохоронців вперше вирушили жінки (фото)

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, у складі зведеного загону на схід України вирушили дві жінки.

«Ця ротація особлива. Вперше за три роки, відколи наші співробітники несуть службу в зоні АТО, у складі зведеного загону їдуть жінки. Це двоє прекрасних фахівців управління, психологів, які добровільно зголосилися на двомісячне відрядження на Донбас», – сказав під час проводів заступник начальника Головного управління Національної поліції Тернопільщини Олег Ляхович.

За даними жінок, вони виконуватимуть свої обов’язки на рівні з представниками сильної статі.

«Гадаю, наші завдання не відрізнятимуться від тих, які виконуватимуть чоловіки. Будемо і патрулювати, і нести службу на постах, а ще - допомагати товаришам психологічно», – розповіла психолог управління кадрового забезпечення Алла Круть.

Головний спеціаліст УКЗ Віра Мотилюк висловила переконання, що досвід, здобутий в зоні АТО, знадобиться їм і на службі в мирний час.

Поліцейські вирушили на схід у повному обмундируванні, забезпечені продуктами харчування, формою, засобами захисту. Частину провіанту правоохоронці забезпечили власними силами, дечим допомогли волонтери.

Підтримувати один одного, допомагати, триматися разом і виручати у разі потреби закликав поліцейських голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна.

«Я дякую рідним за розуміння і терпіння. Ваші сини та доньки, які добровільно зголосилися їхати в зону АТО, заслуговують, аби ними пишалися», – сказав Барна.