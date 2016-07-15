Жителів Тернопільщини, які подали недостовірні дані для отримання субсидії, зобов’яжуть відшкодувати державі кошти

Як повідмили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, по це повідомив директор департаменту соціального захисту населення ТОДА Вадим Боярський.

За його даними, 60% від даної суми вже відшкодовано.

Скільки саме людей подали недостовірну інформацію він не уточнив.

За його даними, наразі субсидії в області отримують 187 тис. домогосподарств.

Читайте такожНа Тернопільщині оголосили боротьбу з тіньовою зайнятістю

«Раніше ця кількість була вищою - майже 200 тисяч. Та у зв’язку з літнім періодом отримувачів субсидій дещо поменшало», - розповів Вадим Боярський.

Він додав, що у 2014 році, до змін підходів щодо нарахування субсидій, отримували допомогу від держави на оплату комунальних послуг лише 40 тис. домогосподарств області.