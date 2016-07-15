Жителів Тернопільщини, які подали недостовірні дані для отримання субсидії, зобов’яжуть відшкодувати державі кошти
Жетелів Тернопільщини, які подали недостовірні дані, щоб отримати субсидії, зобов’язано відшкодувати державі 400 тис. грн.
Як повідмили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, по це повідомив директор департаменту соціального захисту населення ТОДА Вадим Боярський.
За його даними, 60% від даної суми вже відшкодовано.
Скільки саме людей подали недостовірну інформацію він не уточнив.
За його даними, наразі субсидії в області отримують 187 тис. домогосподарств.
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«Раніше ця кількість була вищою - майже 200 тисяч. Та у зв’язку з літнім періодом отримувачів субсидій дещо поменшало», - розповів Вадим Боярський.
Він додав, що у 2014 році, до змін підходів щодо нарахування субсидій, отримували допомогу від держави на оплату комунальних послуг лише 40 тис. домогосподарств області.