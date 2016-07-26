На Тернопільщині поліція закликає громадян надсилати номери цінних речей для спеціальної бази даних

Як повідомив УНІАН начальник обласного управління поліції Олександр Богомол, база створюється для ідентифікації у випадку крадіжки, оскільки навіть якщо слідчі виявляють крадене, не завжди можливо довести, що річ справді належала її попередньому власнику.

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«З 50 викрадених у цьому році велосипедів жоден потерпілий не зміг надати номер, який є набитий на рамі. Така ж ситуація і з іншою технікою – люди викидають ґарантійні листки, коробки з даними про виріб або не переписують ідентифікаційні номери товару. І якщо злодій згодом здає крадений фотоапарат, відеореєстратор чи комп’ютерну техніку в ломбард, ідентифікувати крадену річ складно», – сказав Богомол.

Відтак він закликав мешканців області надсилати інформацію про власні цінні речі на спеціально створену електронну адресу nomerni_rechi@ukr.net.

У листі правоохоронці просять вказати номер товару, марку, модель, колір та інші особливі ознаки. За бажанням – ім'я та прізвище власника товару або просто номер мобільного телефону.

«База буде закритою, уся інформація у ній залишиться конфіденційною», – запевнив Богомол.