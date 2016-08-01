У Тернополі мікроавтобус перекинувся і вилетів на зупинку громадського транспорту, водій і пасажир госпіталізовані (відео)
10:43, 01 серпня 2016Тернопіль
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У Тернополі госпіталізовано пасажира та водія мікроавтобуса, який перекинувся і вилетів на зупинку громадського транспорту.
ДТП у Тернополі / скріншот з відео
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, ДТП трапилася 29 липня о 23:00 на проспекті С. Бандери.
За попередньою інформацією, водій автомобіля "Ford Transit" не впорався з керуванням через слизьке дорожнє покриття. В результаті автомобіль занесло на смугу зустрічного руху і вона перекинулася, зупинившись на зупинці громадського транспорту.
В цей момент там перебувало двоє осіб, їх врятували труби, які тримають дах зупинки, саме вони зупинили мікроавтобус.
Водія та його неповнолітнього пасажира після ДТП госпіталізували.
У водія відібрали кров для перевірки на вміст алкоголю.
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