У Тернополі мікроавтобус перекинувся і вилетів на зупинку громадського транспорту, водій і пасажир госпіталізовані (відео)

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, ДТП трапилася 29 липня о 23:00 на проспекті С. Бандери.

За попередньою інформацією, водій автомобіля "Ford Transit" не впорався з керуванням через слизьке дорожнє покриття. В результаті автомобіль занесло на смугу зустрічного руху і вона перекинулася, зупинившись на зупинці громадського транспорту.

В цей момент там перебувало двоє осіб, їх врятували труби, які тримають дах зупинки, саме вони зупинили мікроавтобус.

Водія та його неповнолітнього пасажира після ДТП госпіталізували.

У водія відібрали кров для перевірки на вміст алкоголю.