У Тернополі поліція розшукує водія іномарки, який спричинив ДТП і втік з місця події

12:29, 01 серпня 2016
Тернопіль
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У Тернополі поліція розшукує водія іномарки, який спричинив ДТП і втік з місця події.

Фото dosie102.te.ua

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, водій, керуючи автомобілем "Мерседес", на вул. Тарнавського виїхав на смугу зустрічного руху та врізався в інший автомобіль. В результаті удару травми отримало двоє пасажирів "Шевроле", а водій "Мерседеса" втік.

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Аби встановити особу винуватця, правоохоронці почали перевіряти власника автомобіля по базі і виявили,  що на "Мерседесі" автомобільні номери, які закріплені за зовсім іншим автомобілем.

Триває слідство, поліцейські розшукують винуватця аварії.

Фото dosie102.te.ua

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