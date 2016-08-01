У Тернополі поліція розшукує водія іномарки, який спричинив ДТП і втік з місця події
12:29, 01 серпня 2016Тернопіль
341 0
У Тернополі поліція розшукує водія іномарки, який спричинив ДТП і втік з місця події.
Фото dosie102.te.ua
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, водій, керуючи автомобілем "Мерседес", на вул. Тарнавського виїхав на смугу зустрічного руху та врізався в інший автомобіль. В результаті удару травми отримало двоє пасажирів "Шевроле", а водій "Мерседеса" втік.
Читайте такожУ Тернополі зіткнулися два таксі, одне з них перекинулося (фото)
Аби встановити особу винуватця, правоохоронці почали перевіряти власника автомобіля по базі і виявили, що на "Мерседесі" автомобільні номери, які закріплені за зовсім іншим автомобілем.
Триває слідство, поліцейські розшукують винуватця аварії.
Фото dosie102.te.ua
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter