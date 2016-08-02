На Тернопільщині згорів автомобіль
11:51, 02 серпня 2016Тернопіль
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На Тернопільщині цього разу згорів автомобіль.
ФОТО sq.com.ua
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа сталася сьогодні о 00.18 в полі поблизу с. Осівці Бучацького району.
Загорівся автомобіль «Шевроле Авео», внаслідок пожежі його повністю знищено.
Причина виникнення пожежі та збитки встановлюються.
Пожежу ліквідовано черговим караулом 9-Ї Держаної пожежно-рятувальної частини Управління Управління.
Як повідомляв УНІАН, за останній тиждень на Тернопільщині згоріли кілька комбайнів.
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