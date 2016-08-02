На Тернопільщині згорів автомобіль

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа сталася сьогодні о 00.18 в полі поблизу с. Осівці Бучацького району.

Загорівся автомобіль «Шевроле Авео», внаслідок пожежі його повністю знищено.

Причина виникнення пожежі та збитки встановлюються.

Пожежу ліквідовано черговим караулом 9-Ї Держаної пожежно-рятувальної частини Управління Управління.

Як повідомляв УНІАН, за останній тиждень на Тернопільщині згоріли кілька комбайнів.