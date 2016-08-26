У Чехії проведуть дні Тернопільщини з метою залучення інвесторів

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це сьогодні під час зустрічі домовилися голова облдержадміністрації Степан Барна з генеральним консулом Чехії у Львові Мирославом Клімою.

«Наша область має що презентувати: і в економічній, і в гуманітарній сферах. Крім того, у нас багато спільного у галузі історії, культури», – зазначив Барна.

Кліма у свою чергу запропонував спільно провести заходи із вшанування загиблих у Зборівській битві під час Першої світової війни.

«2 липня 2017 року виповниться 100 років битви під Зборовом. Це була битва між російською та австро-угорською арміями. На боці Російської імперії в цій битві вперше брали участь підрозділи сформованого з полонених чехів і словаків Чехословацького легіону. Це наша історія, тому це можливість провести спільні заходи, вшанувати жертв тих подій», – сказав Кліма.

Барна висловив сподівання і на пожвавлення економічної співпраці, повідомивши, що обсяг прямих інвестицій з Чеської Республіки в економіку області з початку інвестування на 1 липня 2016 року склав $7,4 млн, або 15% в загальному обсязі прямих іноземних інвестицій, які надійшли в економіку області з 36 країн світу.

За цим показником Чехія посідає друге місце після Німеччини.

"За участю чеського капіталу в області працює 3 підприємства: приватне акціонерне товариство «Добра вода», що здійснює виробництво мінеральної води у Зборівському районі та в економіці якого працює понад 99% усіх чеських інвестицій, внесених в економіку області, а також 2 підприємства в місті Тернопіль у сфері будівництва із обсягом чеських інвестицій $53 тис.", - зазначив Барна.