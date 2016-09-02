Cпеціальний потяг безкоштовно доставить з Тернополя до гори Лисоня бажаючих відсвяткувати 100-річчя героїчних боїв УСС
Усіх бажаючих взяти участь у святкування 100-річчя боїв Українських Січових Стрільців з Тернополя до підніжжя гори Лисоня безкоштовно доставить спеціальний потяг.
Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, «Потяг українських звитяг» вирушить у неділю 4 вересня із залізничного вокзалу станції Тернопіль і безкоштовно довезе бажаючих на станцію Посухів — підніжжя гори Лисоня, де 100 років тому Січові Стрільці дали бій російській армії і зупинили їхній наступ.
«Про місце розташування потяга громадянам повідомлятимуть на вокзалі через гучномовець. Також потяг можна буде впізнати по тому, що поруч з ним перед відправкою гратиме духовий оркестр», – розповів начальник управління з питань внутрішньої політики, релігії та національностей ТОДА Ігор Кульчицький.
Відправиться потяг з Тернополя о 8.50 ранку. До місця призначення прибуде об 11 год.
У потягу людям розповідатимуть про бої на Лисоні.
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Передбачено, що потяг доставить у Посухів представників 44-тої артилерійської бригади.
У зворотному напрямку до Тернополя потяг вирушить о 19 год, проїзд також буде безкоштовний.
Як повідомляв УНІАН, 4 вересня відбудуться основні заходи щодо відзначення бою за гору Лисоня. Загалом програма вшанування пам’яті легіонерів триватиме з 2 по 8 вересня. Передбачені військові вишколи, реконструкція бою, виставки, урочиста академія, концертні програми та конкурси, патріотична акція радіоаматорів «Лисоню чує світ», презентація пам’ятної монети.