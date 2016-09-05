Сьогодні на Тернопільщині День жалоби за загиблим в АТО земляком

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, відповідне розпорядження підписав сьогоднеі голова ОДА Степан Барна.

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У розпорядженні вказано, що траур оголошується у зв’язку із загибеллю в зоні проведення антитерористичної операції жителя села Зеленче Теребовлянського району Тернопільської області, військовослужбовця військової частини В 1428 артилерійської батареї Миколи Шевченка.

На знак скорботи за загиблим у День жалоби буде приспущено Державний Прапор України із траурною стрічкою на адміністративних будівлях органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств та закладів, державних підприємств, установ, організацій на території області.

Також на Тернопільщині доручено відмінити проведення розважально-концертних заходів, спортивних змагань та внесено відповідні зміни до програм теле- та радіопередач Тернопільської обласної державної телерадіокомпанії.