На Тернопільщині внаслідок пожежі в житловому будинку загинув 40-річний чоловік

На Тернопільщині внаслідок пожежі загинув 40-річний чоловік.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, трагедія сталася у вихідні с. Матвіївці Шумського району, де виникла пожежа в кімнаті житлового будинку. Читайте такожНа Тернопільщині внаслідок численних опіків, отриманих під час спалювання стерні, помер 70-річний чоловік На місці пожежі рятувальники виявили тіло власника будинку. Внаслідок пожежі вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 12 м.кв. Причина виникнення пожежі та збитки встановлюються. Пожежу ліквідовано черговим караулом місцевої пожежної команди с. В.Дедеркали, під час гасіння врятовано 1 будівлю.

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