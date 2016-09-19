На Тернопільщині 20-річний юнак під час сварки зламав щелепу своєму опоненту

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент стався учора на автозаправній станції у Чорткові, де між 20-ти та 29-річним чортківчанами виник конфлікт.

Молодший виявився спортсменом, аби довести свою правоту, він одним ударом зламав щелепу своєму опоненту.

Потерпілого госпіталізували.

Щодо кривдника відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 ККУ (умисне легке тілесне ушкодження).