На Тернопільщині 20-річний юнак під час сварки зламав щелепу своєму опоненту
16:03, 19 вересня 2016Тернопіль
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Молодик виявився спортсменом, і аби довести свою правоту - одним ударом зламав щелепу своєму опоненту.
steer.ru
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент стався учора на автозаправній станції у Чорткові, де між 20-ти та 29-річним чортківчанами виник конфлікт.
Молодший виявився спортсменом, аби довести свою правоту, він одним ударом зламав щелепу своєму опоненту.
Потерпілого госпіталізували.
Щодо кривдника відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 ККУ (умисне легке тілесне ушкодження).
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