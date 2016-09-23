ФК "Тернопіль" оголосив про пошук головного тренера у зв’язку з незадовільними виступами команди

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне оголошення розміщено на сайті мерії.

«Кандидат повинен мати відповідну ліцензію тренера футболу категорії «PRO» або «А».

Бажаючі можуть надсилати резюме на електронну адресу tmusms@ukr.net», – йдеться в інформації.

Попередньо у зв’язку з незадовільним турнірним становищем футбольного клубу «Тернопіль» з посади головного тренера було звільнено Івана Марущака.

За 10 матчів першого кола у Першій лізі команда набрала лише 2 очка і посідає останнє місце.