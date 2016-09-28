Прокуратура Тернопільщини розпочала розслідування щодо можливого привласнення службового автомобіля керівником РДА

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, слідчими перевіряється інформація, поширена кількома місцевими інтернет-виданнями щодо спроби привласнення керівником районної державної адміністрації позашляховика VOLKSWAGEN TOUAREG, який перебував на балансі однієї з РДА, шляхом списання.

Сьогодні прокуратурою області розпочато кримінальне провадження за ст. 15, ч.2 ст. 191 КК України( привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Розслідування проводить слідчий відділ прокуратури області.