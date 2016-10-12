Влада Тернополя рекомендувала церквам міста знизити рівень звуку у гучномовцях під час богослужінь

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у відповіді на петицію Юлії Ніколенко, яка просили міську владу заборонити проводити церковну службу через гучномовці у Тернополі через те, що вранці жителі будинків, які розташовані поруч із храмами, не мають можливості відпочити.

Дана петиція набрала 320 із необхідних 300 голосів підтримки.

У відповіді на петицію за підписом заступника міського голови з питань діяльності виконавчих

органів ради Леоніда Бицюри сказано, що наразі парохам рекомендовано «частково знизити рівень озвученості гучномовця під час служб».

Також у мерії планують створити комісію за участю представників релігійних громад, органів влади із залученням міського відділу Державної установи «Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України» для вирішення описаної в петиції проблеми.