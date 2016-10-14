Поліцейські затримали водія, який у Тернополі спричинив ДТП і втік з місця події
22:40, 14 жовтня 2016Тернопіль
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Інспектори розшукали правопорушника у селі Острів Тернопільського району.
У громадянина вилучили посвідчення водія / Фото Патрульна поліція Тернополя
Поліцейські затримали водія, який у Тернополі спричинив ДТП і втік з місця події.
Як повідомили УНІАН в патрульній поліції, на вулиці Живова 20-річний водій FordTransit здійснив наїзд на припаркований автомобіль ToyotaCamry. Після цього втік з місця події.
Інспектори розшукали правопорушника у селі Острів Тернопільського району.
Патрульні доставили водія до Тернополя. У відділку поліції на нього склали 2 протоколи: за ст. 124 (ДТП) та ст.122-4 КУпАП (залишення місця ДТП).
Також у громадянина вилучили посвідчення водія.
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