Поліцейські затримали водія, який у Тернополі спричинив ДТП і втік з місця події

22:40, 14 жовтня 2016
Тернопіль
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Інспектори розшукали правопорушника у селі Острів Тернопільського району. 

Фото Патрульная полиция Тернополя

Поліцейські затримали водія, який у Тернополі спричинив ДТП і втік з місця події.

Як повідомили УНІАН в патрульній поліції, на вулиці Живова 20-річний водій FordTransit здійснив наїзд на припаркований автомобіль ToyotaCamry. Після цього втік з місця події.

Інспектори розшукали правопорушника у селі Острів Тернопільського району. 

Патрульні доставили водія до Тернополя. У відділку поліції на нього склали 2 протоколи: за ст. 124 (ДТП) та ст.122-4 КУпАП (залишення місця ДТП).

Також у громадянина вилучили посвідчення водія.

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