Поліцейські затримали водія, який у Тернополі спричинив ДТП і втік з місця події.

Як повідомили УНІАН в патрульній поліції, на вулиці Живова 20-річний водій FordTransit здійснив наїзд на припаркований автомобіль ToyotaCamry. Після цього втік з місця події.

Інспектори розшукали правопорушника у селі Острів Тернопільського району.

Патрульні доставили водія до Тернополя. У відділку поліції на нього склали 2 протоколи: за ст. 124 (ДТП) та ст.122-4 КУпАП (залишення місця ДТП).

Також у громадянина вилучили посвідчення водія.