На Тернопільщині відкрили меморіальну дошку загиблому в АТО земляку
13:21, 17 жовтня 2016Тернопіль
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На Тернопільщині відкрили меморіальну дошку загиблому в АТО Андрію Мазуру із села Налужжя Теребовлянського району.
Фото прес-служба Тернопільської ОДА
Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, меморіальну дошку відкрили на фасаді Варваринської загальноосвітньої школи, де навчався Мазур.
В урочистостях взяли участь вдова та син загиблого, родичі, друзі, представники місцевої влади та військкомату.
Урочисто відкрили меморіальну дошку бійці 128-ї гірсько-піхотної бригади, які служили з Мазуром.
Місцевий парох отець Михайло Рожаловський освятив пам’ятку.
Встановили дошку завдяки сприянню місцевого агропідприємства.
Фото прес-служба Тернопільської ОДА
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