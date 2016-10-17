На Тернопільщині відкрили меморіальну дошку загиблому в АТО земляку

На Тернопільщині відкрили меморіальну дошку загиблому в АТО Андрію Мазуру із села Налужжя Теребовлянського району.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, меморіальну дошку відкрили на фасаді Варваринської загальноосвітньої школи, де навчався Мазур. В урочистостях взяли участь вдова та син загиблого, родичі, друзі, представники місцевої влади та військкомату. Урочисто відкрили меморіальну дошку бійці 128-ї гірсько-піхотної бригади, які служили з Мазуром. Місцевий парох отець Михайло Рожаловський освятив пам’ятку. Встановили дошку завдяки сприянню місцевого агропідприємства.

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