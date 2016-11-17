На Тернопільщині на четвертий день після снігопаду відновили електропостачання в усіх населених пунктах

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, загалом через погіршення погодних умов 13 листопада було знеструмлено 361 населений пункт з 1 тис. 57, які є в області.

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Також на Тернопільщині забезпечено проїзд на дорогах державного, регіонального та місцевого значення, відновлено навчальний у всіх школах області, окрім школи в с. Могильниця Теребовлянського району.

Там будівля досі не прогрілася і рішенням місцевої адміністрації вирішено, що навчання там відновиться завтра.

У Тернополі на місці відстою та буксирування важкогабаритного транспорту організовано роботу пересувного пункту обігріву.

За даними ТОДА, протягом останньої доби для ліквідації наслідків негоди в області залучено 127 механізмів та 236 осіб від Служби автомобільних доріг. Свою технікою їм також допомагали районні управління водного господарства та управління ДСНС.