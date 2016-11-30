На Тернопільщині біля залізничної колії виявили боєприпаси часів Другої світової війни

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, на небезпечні знахідки учора натрапили працівники, які проводили рубку дерев в смт. Дружба Теребовлянського району.

Читайте такожУ Тернополі патрульні затримали чоловіка, який погрожував перехожим пістолетом

Піротехніки, які прибули на місце виклику, ідентифікували 1 артилерійський снаряд калібром 75 мм та 3 протитанкові міни часів Другої світової війни.

Небезпечні знахідки вилучено, транспортовано та знешкоджено у безпечному місці фахівцями групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС України у Тернопільській області.