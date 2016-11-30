На Тернопільщині біля залізничної колії виявили боєприпаси часів Другої світової війни
10:56, 30 листопада 2016Тернопіль
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На Тернопільщині поблизу діючої залізничної колії виявили снаряд та 3 протитанкові міни часів Другої світової війни.
Ілюстрація / forum.guns.ru
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, на небезпечні знахідки учора натрапили працівники, які проводили рубку дерев в смт. Дружба Теребовлянського району.
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Піротехніки, які прибули на місце виклику, ідентифікували 1 артилерійський снаряд калібром 75 мм та 3 протитанкові міни часів Другої світової війни.
Небезпечні знахідки вилучено, транспортовано та знешкоджено у безпечному місці фахівцями групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС України у Тернопільській області.
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