На Тернопільщині 45-річного чоловіка, якого розшукували 4 дні, знайшли замерзлим у полі.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, про зникнення жителя села Верещаки Лановецького району поліцейських повідомили його родичі ще 28 листопада, вказавши, що близько 11 год він пішов з дому в невідомому напрямку, після чого так і не повернувся.

Впродовж трьох днів місце перебування чоловіка залишалося невідомим.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські у полі поблизу села Верещаки знайшли тіло безвісти зниклого. Видимих слідів насильницької смерті не виявлено.

Попередня причина смерті – переохолодження.