На Тернопільщині 45-річного чоловіка, якого розшукували 4 дні, знайшли замерзлим у полі.
12:42, 02 грудня 2016Тернопіль
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На Тернопільщині внаслідок переохолодження помер 45-річний чоловік.
ілюстрація / panoramio.com
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, про зникнення жителя села Верещаки Лановецького району поліцейських повідомили його родичі ще 28 листопада, вказавши, що близько 11 год він пішов з дому в невідомому напрямку, після чого так і не повернувся.
Впродовж трьох днів місце перебування чоловіка залишалося невідомим.
В ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські у полі поблизу села Верещаки знайшли тіло безвісти зниклого. Видимих слідів насильницької смерті не виявлено.
Попередня причина смерті – переохолодження.
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