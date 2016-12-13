На Тернопільщині внаслідок пожежі пошкоджено легковий автомобіль

Як повідомили УНІАН в центрі прес-служба управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа виникла учора в Борщеві у автомобілі «ВАЗ-2199».

На гасіння пожежі було залучено черговий караул ДПРЧ-8 УДСНС України у Тернопільській області в складі 4-х чоловік. На момент прибуття рятувальників горів моторний відсік та частково салон транспортного засобу на загальній площі близько 4 м кв.

Рятувальники загасили пожежу, її причина встановлюється.