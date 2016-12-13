На Тернопільщині внаслідок пожежі пошкоджено легковий автомобіль
11:11, 13 грудня 2016Тернопіль
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Рятувальники загасили пожежу, її причина встановлюється.
Фото прес-служби ДСНС в Тернопільській області
Як повідомили УНІАН в центрі прес-служба управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа виникла учора в Борщеві у автомобілі «ВАЗ-2199».
На гасіння пожежі було залучено черговий караул ДПРЧ-8 УДСНС України у Тернопільській області в складі 4-х чоловік. На момент прибуття рятувальників горів моторний відсік та частково салон транспортного засобу на загальній площі близько 4 м кв.
Рятувальники загасили пожежу, її причина встановлюється.
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