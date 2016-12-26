На Тернопільщині затримали водія, який збив велосипедиста і втік з місця ДТП.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, зіткнення трапилося учора в Лановецькому районі.

З відкритим переломом кісток лівої гомілки, закритою черепно-мозковою травмою та у травматичному шоці до реанімаційного відділення лікарні карета швидкої допомоги привезла жителя села Борсуки Лановецького району.

Виявилося, що 45-річного чоловіка збив водій автомобіля та втік.

Непритомний велосипедист пролежав на узбіччі хвилин 20. Його о 18.10 помітив водій трактора і повідомив на лінію "102".

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На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. На місці ДТП слідчі визначили марку автомобіля, що збив чоловіка.

По тривозі було піднято шість екіпажів поліції Лановеччини. Поліцейські відпрацьовували весь район та наближені села, перевіряли кожен автомобіль.

Після шести годин оперативно-пошукових заходів правоохоронцям вдалося розшукати втікача. Ним виявився житель Шумського району. Він переховувався в орендованому гаражі Ланівців.

У скоєному водій зізнався і заявив, що злякався, а тому й втік. За його словами, аби заспокоїти нерви, випив спиртного.

Разом з водієм у гаражі було й двоє свідків ДТП. Один з них, при зіткненні з велосипедистом, уламками розбитого скла поранив руку.

Водія затримали відповідно до статті 208 КПК України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.