Тернопільщина готова на 70% замінити споживання природного газу альтернативними джерелами енергії – голова ТОДА

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції заявив голова Тернопільської облдержадміністрації Степа н Барна.

За його даними, наразі в бюджетній сфері області реалізовано 158 енергоефективних та енергозберігаючих проектів на загальну суму 98,8 млн грн. З них 80,4 млн грн було отримано з державного бюджету).

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У 2016 році котельні 21 бюджетної установи та організації переведено на використання альтернативних видів палива (відходи деревини). Загальна вартість впроваджених проектів складає 1,8 млн грн.

«За рахунок впровадження енергоефективних заходів з початку року зекономлено понад 4,5 млн куб. метрів природного газу та 2,2 млн кВт. год електричної енергії», – зазначив Барна.

Крім того, в області під час реалізації 30 проектів з відбудови та ремонтів шкіл та дитячих садочків впроваджували енергозберігаючі технології: перевели на альтернативні види палива 26 котелень, замінили на енергозберігаючі більш як 2 тис вікон та понад 3 сотні дверей.