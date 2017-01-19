До Тернополя із зони АТО повернувся особовий склад 44-ї окремої артилерійської бригади (фото)

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, близько чотирьох місяців бійці відновлюватимуть сили та ремонтуватимуть техніку, після чого повернуться до виконання бойових завдань.

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Дехто із прибулих вже приїжджав на ротації, решта не бачилася з рідними понад 8 місяців.

Артилеристів Тернопільської артбригади зустріли керівники області, духовенств, родичі та знайомі.

За відмінне виконання службових обов’язків, самовідданість, професіоналізм та бездоганну військову дисципліну «Орденом Слави» нагороджено заступника командира морально-психологічного забезпечення з 44-ї окремої артилерійської бригади Збройних Сил України Петра Ковалюка. Вручив нагороду голова ОДА Степан Барна.

«Від імені нашого краю висловлюю глибоку вдячність кожному із вас за службу, за ризик, за патріотизм заради повернення миру в Україну. Ми кожного дня молимося за те, щоб оминули вас кулі і настала довгоочікувана перемога. Ми віримо у вас!», – сказав під час зустрічі військових Барна.