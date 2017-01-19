До Тернополя із зони АТО повернувся особовий склад 44-ї окремої артилерійської бригади (фото)

11:58, 19 січня 2017
Тернопіль
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До Тернополя після перебування в зоні АТО повернувся особовий склад 44-ї окремої артилерійської бригади.

Фото прес-служби Тернопільської облдержадміністрації

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, близько чотирьох місяців  бійці відновлюватимуть сили та ремонтуватимуть техніку, після чого повернуться до виконання бойових завдань.

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Дехто із прибулих вже приїжджав на ротації, решта не бачилася з рідними понад 8 місяців.

Фото прес-служби Тернопільської облдержадміністрації

Артилеристів Тернопільської артбригади зустріли керівники області, духовенств, родичі та знайомі.

Фото прес-служби Тернопільської облдержадміністрації

За відмінне виконання службових обов’язків, самовідданість, професіоналізм та бездоганну військову дисципліну «Орденом Слави» нагороджено заступника командира морально-психологічного забезпечення з 44-ї окремої артилерійської бригади Збройних Сил України Петра Ковалюка. Вручив нагороду голова ОДА Степан Барна.

Фото прес-служби Тернопільської облдержадміністрації

«Від імені нашого краю висловлюю глибоку вдячність кожному із вас за службу, за ризик, за патріотизм заради повернення миру в Україну. Ми кожного дня молимося за те, щоб оминули вас кулі і настала довгоочікувана перемога. Ми віримо у вас!», – сказав під час зустрічі військових Барна.

Фото прес-служби Тернопільської облдержадміністрації

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Теги: #АТО