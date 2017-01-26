Спортсменка з Тернопільщини виборола бронзову медаль на чемпіонаті Європи з біатлону

Як повідомили УНІАН в Федерації біатлону України, в польському місті Душники-Здруй стартувала європейська першість з біатлону, де в перший день спортсмени розіграли медалі в індивідуальних перегонах.

У змаганнях серед жінок до трійки найсильніших увійшла тернопільська біатлоністка Анастасія Меркушина, вона з результатом +1:05.0 завоювала бронзову медаль.

Переможницею гонки стала Ірина Старих з Росії, яка подолала дистанцію за 44 хвилини 24,7 секунди. Друге місце у ще однієї росіянки Світлани Слєпцової – 1 хвилина 03,8 секунди відставання.

Завтра, 27 січня, біатлоністи будуть боротися за нагороди у спринті серед чоловіків і жінок. Чемпіонат Європи триватиме у Польщі до 29 січня.

Довідка УНІАН. Анастасія Меркушина – майстер спорту України міжнародного класу з біатлону, представляє ФСТ «Динамо-Україна», є студенткою Тернопільського економічного університету, тренується під керівництвом своїх батьків - Олега та Ірини Меркушиних.

Під час церемонії «Герої спортивного року Тернопілля - 2016» Меркушина стала лауреатом у номінації «Найкраща спортсменка року».