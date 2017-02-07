На Тернопільщині викрили посадовців, які нанесли збитків обласній Службі автодоріг на 1 млн гривень

Як повідомили в обласному управлінні СБУ, підприємці привласнили бюджетні кошти при виконанні замовлення Служби автомобільних доріг у Тернопільській області.

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Правоохоронці встановили, що виробниче підприємство отримало контракт на виготовлення асфальтобетонної суміші для дорожнього покриття. При цьому посадовці підприємства завищили обсяги сировини, необхідної для виготовлення продукції.

Співробітники СБУ задокументували, що протягом 2013-2016 років обласній Службі автомобільних доріг було завдано збитків на майже 1 млн грн.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.