На Тернопільщині викрили розтрату 685 тисяч гривень державних коштів

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи одного із господарств Зборівського району упродовж листопада-грудня 2016 року незаконно використали понад 685 тис. грн субвенції з державного бюджету, наданих для реконструкції спортивного майданчика.

Службовці господарства підписали документи про виконання робіт згідно договорів, але фактично умови угод не були виконані: реконструкція спортивного майданчика не завершена, спортивні тренажери на ньому не встановлені.

Тернопільською місцевою прокуратурою розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем вчинені за попередньою змовою групою осіб).